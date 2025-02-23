В Польше разгорелся очередной коррупционный скандал с участием Украины

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) заявил о пропаже 91 млн евро, которые предназначались для закупок генераторов для Украины.

Огромные деньги могли быть потрачены для предвыборной кампании консервативной польской партии «Право и справедливость». При этом ситуация вызвала скандал, ведь именно эти средства, 91 млн евро, планировалось пустить на украинские закупки. Планировалось закупить для Киева электрогенераторы.

Расследование OLAF выявило отсутствие конкуренции, завышение цен, а также незаконную отдачу предпочтения некоторым подрядчикам. Отвечать за это будут чиновники польского правительственного агентства по стратегическим резервам (RARS), они стали фигурантами уголовного дела.

Бюро расследований выдвинуло настойчивую рекомендацию о взыскании средств для реализации закупки и дальнейшей поставки генераторов в Украину.

Ранее сообщалось, что на Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны.