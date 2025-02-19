На Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли значительную коррупционную схему, затрагивающую оборонный сектор страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.

Речь идет о причастности бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВСУ, который своими мошенническими действиями нанес ущерб государству в размере 5,9 млн долларов.

Отмечается, что коррупционные действия были связаны с разработкой автоматизированной системы под названием «Колокол». В 2016 году Министерство обороны Украины заключило контракт с коммерческой компанией, у которой не было опыта в создании программного обеспечения (ПО). За время работы над проектом техническое задание менялось 13 раз, что привело к значительному увеличению стоимости работ на 300 млн гривен.

Разработанная система «Колокол» не оправдала ожиданий. Она не соответствовала первоначальной технической задаче и оказалась несовместимой с протоколами НАТО. Более того, система не была интегрирована с другими военными системами. Из 200 поставленных задач было реализовано лишь 10.

Несмотря на явные недостатки, система «Колокол» была официально принята на вооружение ВСУ в конце 2022 года. В планах на 2024 год значилось дополнительное финансирование на работу ПО.

Ранее президент США Дональд Трамп задался вопросом, куда пропали выделенные Вашингтоном Украине 500 млн долларов.