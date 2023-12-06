В последние три года в Подмосковье увеличились объемы производства чая более чем на 150 процентов

За последние три года в Московской области наблюдается ежегодное увеличение объемов производства чая в среднем на 50 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

По данным Федеральной службы государственной статистики, объем производства в октябре этого года на территории региона составил почти тридцать тысяч тонн. Также за девять месяцев текущего года из Московской области на экспорт было отправлено более полутора тысяч тонн чая.

Так, предприятиями Подмосковья за октябрь 2023 года произведено более 73% от общего объема чая в ЦФО и 25% от общероссийского объема.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.