В Приднестровье заявили, что вскоре получат от РФ кредит для покупки газа

По его словам, помощь Российской Федерации заключается в выделении кредита именно для Приднестровья. Эти средства будут направлены на финансирование «Тираспольтрансгаза», который будет рассчитываться за поставки голубого топлива от «Молдовагаза». Красносельский отметил, что обсуждения по этому вопросу все еще продолжаются.

Ранее МИД РФ заявил протест послу Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты.