В Приднестровье заявили, что вскоре получат от РФ кредит для покупки газа
Глава Приднестровья Красносельский: Россия выделит нам кредит для покупки газа
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Глава непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский сообщил журналистам о том, что Россия предоставит кредит для закупки газа, передает РИА Новости.
По его словам, помощь Российской Федерации заключается в выделении кредита именно для Приднестровья. Эти средства будут направлены на финансирование «Тираспольтрансгаза», который будет рассчитываться за поставки голубого топлива от «Молдовагаза». Красносельский отметил, что обсуждения по этому вопросу все еще продолжаются.
Ранее МИД РФ заявил протест послу Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты.