В Приморье установили исторический рекорд по ввозу иномарок
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В октябре и ноябре 2025 года в Приморском крае зафиксировали исторические рекорды по объемам ввоза импортных автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточного главного управления Банка России.
Аномальная активность импортеров напрямую связана с предстоящим увеличением утилизационного сбора, в связи с чем участники рынка стремились ввезти машины до вступления в силу новых правил.
В октябре через морской порт Владивостока ввезли на 25% больше автомобилей, чем в сентябре, и на треть больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Еще более впечатляющий рост продемонстрировал сухопутный въезд: через автомобильные пункты пропуска на границе Приморья ввезли почти в четыре раза больше машин, чем в октябре 2024 года.
Рекордные объемы привели к переполнению площадок временного хранения транспортных средств. В ноябре поставки продолжили расти и превысили даже октябрьские показатели.
Повышенный спрос касался в том числе машин, ранее импортированных для перепродажи. Количество реализованных подержанных автомобилей в октябре увеличилось на 13% в годовом сравнении.
Рост продаж подержанных машин отмечается уже третий месяц подряд. С начала года предложение на вторичном рынке региона выросло почти в полтора раза, что создало избыток и привело к снижению средних цен на 8,8%.
С 1 декабря в России начала действовать новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Согласно ей, льготный размер сбора применяется только к машинам с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил.
