В прошлом году в Подмосковье произвели более 16 тысяч тонн жареного кофе и кофе без кофеина
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Подмосковье уверенно занимает одну из лидирующих позиций по производству кофе в стране. Так, в прошлом году объем производства жареного кофе и без кофеина вырос более чем на 3% и составил более шестнадцати тысяч тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Примечательно, что у нас в регионе выпустили более 42% от общего объема кофе, произведенного в ЦФО, и более 18% от общероссийского объема.
«В будущем мы планируем нарастить объемы, в том числе за счет открытия новых заводов и модернизации уже существующих предприятий», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.