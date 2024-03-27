В прошлом году в Подмосковье произвели более 16 тысяч тонн жареного кофе и кофе без кофеина

Подмосковье уверенно занимает одну из лидирующих позиций по производству кофе в стране. Так, в прошлом году объем производства жареного кофе и без кофеина вырос более чем на 3% и составил более шестнадцати тысяч тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.