В РФ была отмечена самая низкая безработица среди стран «Большой двадцатки»

По итогам июня 2025 года в России отмечен уровень безработицы в 2,2%, что является самым низким показателем среди всех государств G20. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание проанализировало данные статистических служб в ряде стран. В России безработица снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом и достигла показателя в 2,2%. На втором месте Япония с цифрой в 2,5%. Южная Корея также улучшила свой мартовский показатель с 2,9% до 2,6%.

Из лидирующей тройки выпала Мексика, где безработица возросла на 0,5% п. п., составив 2,7%. Ее рост стал самым значительным среди всех государств G20. Помимо этого, уровень безработицы заметно возрос в Турции, он поднялся на 0,4 п. п. Самая тяжелая ситуация в Южной Африке, там показатель безработицы подскочил с 32,9% до 33,2%.

Ранее сообщалось, что в России сложилась противоречивая ситуация на рынке труда: одновременно с так называемой «гонкой зарплат» в стране впервые за шесть лет увеличилось количество граждан, чей доход не достигает установленного минимального порога. Этот показатель вырос впервые за шесть лет.