В РФ стали массово закрываться обменники после обвала курса доллара

Обменные пункты в России приостановили свою деятельность из-за резкого падения курса доллара, сообщил телеграм-канал SHOT. Они решили временно закрыть свои двери, ожидая стабилизации на рынке.

В тех местах, где обменные операции все еще проводятся, сообщили о необходимости устанавливать значительный разрыв между ценами на покупку и продажу, чтобы избежать убытков.

Согласно информации канала, несколько обменников также закрылись в популярных локациях, включая вокзалы и центральные улицы. Банками не допускается опускание курса ниже 90 руб. (биржевой курс), поэтому в среднем доллар можно приобрести за 97 руб., тогда как продавать его предлагается почти за 91 руб.

Утром 13 февраля курс валюты на бирже упал почти на 5%, при этом также наблюдается резкий рост цен на российском фондовом рынке. Эти изменения связывают с телефонным разговором между Путиным и Трампом, и предполагается, что рубль будет продолжать укрепляться на фоне возможной встречи президентов в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что курс доллара на международном рынке опускался ниже 90 руб. впервые с сентября 2024 года.