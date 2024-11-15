В ряде российских регионов запретят процесс майнинга криптовалют

Российские власти определились со списком регионов, где будут введены ограничения на процесс майнинга криптовалют. Кое-где запреты будут действовать до 2031 года. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

С 1 декабря в России может быть введен запрет на майнинг. Он затронет часть регионов, где наблюдается дефицит электроэнергии. Майнеры в состоянии заметно усугубить нехватку электричества.

«В Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР предлагается ввести тотальный запрет с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года», — указали журналистам.

В других регионах, таких как Забайкальский край, Бурятия и Иркутская область, запрет будет действовать только зимой, когда энергопотребление в регионах достигает своего пика. Цель таких ограничений — перенос майнинга в более благополучные по части электроэнергии регионы. Окончательное решение по данному запрету будет рассмотрено 18 ноября.

Ранее замглавы Администрации президента РФ Орешкин уже предупреждал о дефиците электроэнергии в стране в случае легализации майнинга. По его мнению, нехватка может продолжаться на протяжении 5-10 лет, пока энергосистемы не пройдут основательную реконструкцию и их мощности не будут существенно увеличены.