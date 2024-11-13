Замглавы администрации президента РФ Орешкин предсказал дефицит электроэнергии из-за активного майнинга

Заместитель главы администрации президента России Максим предупредил о возможном дефиците электроэнергии в стране в ближайшие 5-10 лет.

На конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» он отметил, что основной причиной этого дефицита может стать активное развитие майнинга криптовалют, которое, по его словам, создает дополнительную нагрузку на энергетические системы.

По словам Орешкина, особенно остро ситуация проявляется в Южно-Сибирском регионе. Здесь отдельные элементы энергосистемы уже стали энергодефицитными из-за возросшего спроса на электроэнергию со стороны майнеров. Замглавы администрации президента отметил, что данный тренд может существенно осложнить экономическую ситуацию в России, затруднив доступ к электроэнергии для других отраслей.

Ключевым аспектом, на который обратил внимание Орешкин, стал вопрос о конкурентоспособности российских энергетических мощностей для майнинга в новых условиях. В условиях растущего спроса и необходимости модернизации энергосистемы России потребуется принять меры для обеспечения устойчивого энергоснабжения.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил о запрете майнинга в некоторых регионах России.