В Московской области заработают почти 40 сезонных маршрутов

В новом дачном сезоне в Подмосковье будут работать 36 автобусных маршрутов АО «Мострансавто», следующих от автовокзалов и железнодорожных станций до дачных и садовых товариществ. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Первый «дачный» маршрут № 6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля выйдут еще 19 маршрутов, остальные начнут работу в мае», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, эти маршруты будут курсировать до осени. Расписание автобусов синхронизируют с графиком движения электропоездов, в поездках задействуют транспортные средства большого, среднего и малого классов. В ведомстве уточнили, что 32 маршрута будут работать по регулируемым тарифам с мерами соцподдержки некоторых категорий граждан.

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