В Рязани изменится ставка туристического налога

На заседании бюджетного комитета Рязанской городской думы рассмотрели вопрос о поэтапном увеличении ставки туристического налога. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что согласно предложенным изменениям, в 2028 году ставка составит 4%, в 2029-м — 5%. Данная мера направлена на развитие туристической инфраструктуры города и повышение качества услуг для гостей региона.

В ходе заседания было отмечено, что постепенное увеличение ставки позволит минимизировать нагрузку на бизнес, одновременно создавая дополнительные ресурсы для благоустройства туристических объектов.

Окончательное решение будет принято после дополнительных консультаций с представителями гостиничного бизнеса и туроператорами. Напомним, что текущая ставка туристического сбора в Рязани составляет 2%.

Эксперты отмечают, что подобные изменения соответствуют общероссийской практике модернизации системы туристического налогообложения.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области доход от туризма увеличился на 200 млн рублей в 2024 году.