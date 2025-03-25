В Рязанской области доход от туризма увеличился на 200 млн рублей в 2024 году

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, доход от туризма в регионе в минувшем году увеличился на 200 млн рублей. Об этом сообщает 7info.

Он подчеркнул, что в Рязанской области много делается для развития города и региона. Так, в 2023 году в регионе официально было 800 тыс. туристов, в прошлом году турпоток составил уже 1,6 млн человек.

Кроме того, с текущего года в Рязани, Скопине, Касимове действует туристический налог.

Ранее стало известно число посетивших Нижегородскую области туристов в прошлом году.