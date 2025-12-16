В Рязани с нового года вырастет цена проезда в муниципальном транспорте

С нового года поездка на автобусе или троллейбусе в Рязани станет немного дороже. Региональная энергетическая комиссия готовит документ, который с 1 января 2026 года увеличит тарифы на проезд в муниципальном транспорте. Это плановое и, увы, уже привычное для многих городов подорожание, вызванное растущими издержками на топливо, зарплаты водителям и обслуживание подвижного состава. Об этом сообщает издание 7info.

Суть изменений проста, но теперь цена поездки будет напрямую зависеть от способа оплаты, поощряя безналичные расчеты. Самый экономичный вариант — 33 рубля — сохранится для тех, кто использует Единую цифровую карту жителя Рязанской области (сейчас она обходится в 31 рубль). Обычная банковская карта будет списывать 35 рублей за поездку. А вот наличные станут самым невыгодным способом: придется платить 37 рублей вместо нынешних 33. Таким образом, разница между минимальным и максимальным тарифом составит четыре рубля — существенный стимул перейти на цифровые платежи.

Последствия этого шага для жителей очевидны: ежедневные расходы на транспорт вырастут. Для регулярных пассажиров, особенно пользующихся наличными, это будет ощутимо. Однако важно отметить, что новые тарифы касаются только муниципальных маршрутов. Частные перевозчики, у которых проезд уже сегодня стоит в среднем 40 рублей, будут самостоятельно решать, следовать ли общей тенденции или сохранять свои цены. Это может сделать их услуги менее конкурентоспособными или, наоборот, подчеркнуть разницу в комфорте и расписании.

Подорожание призвано частично компенсировать расходы городского бюджета и поддерживать работу системы на должном уровне. Для пассажиров же главным итогом, помимо увеличения трат, станет более четкий сигнал: переход на безнал, особенно с использованием локальной цифровой карты, — это не просто удобство, но и прямая экономия. Муниципалитет, по сути, мягко направляет жителей к современным форматам расчета, одновременно пытаясь удержать баланс между затратами на перевозки и социальной приемлемостью тарифа.

