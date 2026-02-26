В Рязанской области 120 тыс. предприятий МСП обеспечивают работой треть населения

В Рязанской области взялись за развитие малого и среднего бизнеса по-крупному, объединив усилия с федеральными структурами и сделав ставку на прямые эфиры с властью. Очередной «Час с зампредом» провела Юлия Швакова, которая в деталях рассказала о том, как регион поддерживает предпринимателей в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и Народной программы. Цифры говорят сами за себя: почти 120 тыс. субъектов МСП дают работу трети экономически активного населения, а самым популярным делом у рязанцев остается торговля, транспорт и стройка. Об этом сообщает издание 7info.

Швакова подчеркнула, что область не просто раздает льготы, а активно участвует в законотворчестве через комиссию Госсовета под руководством губернатора Павла Малкова. Это позволило пролоббировать сохранение инфраструктуры поддержки бизнеса в регионах и продолжить микрофинансовую помощь. Но главная гордость — проект «СВОй бизнес», который придумали в Рязани, а теперь тиражируют по всей стране. Он помогает вернувшимся бойцам и их семьям открывать свое дело и уже получил премию «Мы вместе».

По ее словам, для предпринимателей из небольших городов и сел в 2026 году запустили муниципальный форум «Начинай с нами дело», где объясняют, как получить субсидии и не утонуть в бумагах. Особый упор — на местных производителей и импортозамещение. Власти хотят, чтобы даже в труднодоступных поселках работала развозная торговля, а для этого расширяют систему налоговых льгот и субсидий. Ярмарки выходного дня и фестиваль «Русская кухня» должны помочь местным брендам найти покупателя.

Швакова резюмировала, что Рязанская область не просто поддерживает бизнес точечно, а выстраивает системную работу от сельского магазина до законодательных инициатив в Москве. Главное, чтобы обещанные льготы доходили до адресатов, а «СВОй бизнес» и правда становился трамплином для тех, кто готов работать на себя.

