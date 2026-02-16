В Подмосковье зарегистрировали почти 500 тыс. субъектов МСП

В Подмосковье число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысило 481 тыс. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял порядка 460 тыс.», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что в секторе предпринимательства насчитывается 349 тыс. индивидуальных предпринимателей, 945 социальных предпринимателей, остальные — юридические лица.

Зиновьева добавила, что в 2026 году в регионе продолжат работать все созданные меры поддержки малого бизнеса, узнать о них можно на областном инвестиционном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.