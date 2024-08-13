В Рязанской области число самозанятых выросло почти на 10 тыс. человек за полгода

В Рязанской области количество самозанятых за полгода увеличилось почти на 10 тыс. человек. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что в 2023 году их было зарегистрировано 44 тыс. человек.

Отмечается, что ключевой сферой деятельности самозанятых является предоставление услуг. Так, в прошлом году они оказали жителям региона различных услуг на общую сумму полтора миллиарда рублей, что с учетом инфляции в полтора раза больше, чем годом ранее.

Поясняется, что также в Рязанской области на долю самозанятых приходится 7% годового объема бытовых услуг. За год втрое увеличились объемы строительных и ремонтных работ, а также услуг косметологов и парикмахеров, фотографов и репетиторов.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в Московской области зарегистрировали 18 тыс. самозанятых.