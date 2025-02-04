Стало известно число посетивших Нижегородскую области туристов в прошлом году

По словам заместителя губернатора региона Олега Берковича, примерно пять миллионов путешественников посетили Нижегородскую область в минувшем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что по сравнению с годом ранее количество гостей, которые посетили регион, увеличилось на 12,5%. Это демонстрирует продолжающееся укрепление статуса региона как одного из ключевых туристических центров РФ, а также эффективность мер по продвижению туристического потенциала региона в стране и за рубежом.

По мнению нижегородского чиновника, росту турпотока в этот регион способствовало в том числе проведение в Нижнем Новгороде мероприятий в статусе «Культурной столицы России». В течение года было проведено свыше 170 тематических мероприятий разного масштаба и разной направленности — фестивали, концерты, выставки, конкурсы и прочее, а также особое внимание было уделено юбилейным датам: юбилею А.С. Пушкина, В.П. Чкалова.

Ранее сообщалось, что более 12 тыс. туристов посещают Рязанскую область ежедневно.