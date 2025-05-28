В Рязанской области годовая инфляция уменьшилась более чем на 10%

В Рязанской области в прошедшем месяце отмечено замедление годовой инфляции более чем на 10%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное отделение Центробанка РФ.

Уточняется, что в предыдущем месяце снизились цены на сахар, компьютеры, а мороженое, детские коляски, напротив, выросли в стоимости, в отличие от месяца ранее.

Отмечается, что рост стоимости мороженого почти на 4% обусловлен сезонным фактором. Кроме того, теплая погода привела к росту спроса и на ряд непродовольственных товаров: зонты, огородно-садовые приспособления.

Ранее глава государства Владимир Путин озвучил условие для понижения ключевой ставки Центробанка РФ.