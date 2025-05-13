Президент России озвучил условие для понижения ключевой ставки

Президент России Владимир Путин рассказал о том, в каком случае ЦБ РФ может снизить ключевую ставку. Как сообщило РИА Новости, об этом лидер страны заявил из ситуационного центра Кремля по видеосвязи, принимая участие в XX съезде «Деловой России».

По словам Путина, одной из основных проблем российской экономики является высокая инфляция.

«Необходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку», — заявил российский лидер.

Во время этой же встречи президент России рассказал о поступающих просьбах от крупных зарубежных бизнесменов, которые хотят вновь вести дела в нашей стране.