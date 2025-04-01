В Рязанской области отмечен рост спроса на специалистов в сфере информбезопасности

В Рязанской области увеличивается спрос на специалистов по информационной безопасности пропорционально росту хакерских атак. Об этом сообщает 7info.

Отмечается, что в целом в прошлом году отечественные зафиксировали свыше 500 тыс. DDoS-атак, что почти вдвое превышает показатель позапрошлого года.

Ранее сообщалось, что свыше 80 вакансий с зарплатой до ста тысяч рублей предлагали на ярмарке вакансий в Рязани.