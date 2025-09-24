В Рязанской области отмечено замедление годовой инфляции

Рост потребительских цен в Рязанской области демонстрирует положительную динамику: в августе годовая инфляция замедлилась до 9,5%. Такое охлаждение ценового давления стало результатом комплексной экономической политики. Об этом сообщает издание 7info.

Определяющую роль сыграла сохраняющаяся высокая ключевая ставка Банка России, ограничившая потребительский спрос. На фоне этого продолжилось снижение стоимости отдельных товаров — например, яйца подешевели уже седьмой месяц подряд, показав годовое падение цен более чем на 25%. Завершение курортного сезона также сделало более доступными путевки в Крым и на Черноморское побережье.

Однако сохраняются и точки роста цен. Незначительное ослабление рубля привело к подорожанию смартфонов в августе, хотя в годовом выражении они все еще остаются дешевле на 7,9%.

Дальнейшая стратегия регулятора предполагает постепенное снижение ключевой ставки при сохранении ее сдерживающего эффекта. Это должно обеспечить плавное возвращение инфляции к целевым 4% к 2026 году с последующей стабилизацией на этом уровне, что создаст условия для устойчивого экономического развития региона.

