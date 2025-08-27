В Рязанской области ожидают урожай зерновых в объеме трех миллионов тонн

В Рязанской области в разгаре масштабная уборочная кампания, которая уже демонстрирует впечатляющие результаты. Работа ведется по поручению губернатора Павла Малкова и находится на его постоянном контроле, что обеспечивает аграриев всеми необходимыми ресурсами для эффективной работы. Об этом сообщает издание 7info.

Наибольший валовой сбор зерна показали хозяйства Сараевского, Александро-Невского и Милославского районов, намолотившие 184, 147 и 129 тыс. тонн соответственно. В числе лидеров также Михайловский, Скопинский, Старожиловский районы и Ряжский округ, перешагнувшие рубеж в 100 тыс. тонн.

Что касается урожайности, то здесь впереди оказались аграрии Александро-Невского района, получившие по 57,5 центнера с каждого гектара. Вслед за ними расположились Ряжский и Сапожковский районы с результатами 55 и 54,8 ц/га.

Параллельно идет уборка масличных культур — уже обмолочено 18% площадей рапса, с которых получено 36 тыс. тонн качественных маслосемян.

При условии благоприятной погоды область рассчитывает на рекордный урожай: валовой сбор зерновых может превысить три миллиона тонн, а масличных культур — 500 тыс. тонн. Такой результат станет закономерным итогом организованной работы и своевременной поддержки аграрного сектора.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зерновые и зернобобовые культуры убрали с площади 56,3 тыс. га.