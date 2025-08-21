В Подмосковье зерновые и зернобобовые культуры убрали с площади 56,3 тыс. га

В Подмосковье в рамках уборочной кампании аграрии собрали уже почти 240 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Урожай был собран с 56,3 тыс. га, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, зерно собрали с трети запланированных площадей — всего в этом сезоне урожай планируется убрать со 170 тыс. га. Урожайность составляет 42,4 центнера с гектара.

В 2025 году валовый объем по основным культурам увеличится до 530 тыс. тонн. Озимые культуры дали почти 193 тыс. тонн зерна при урожайности 45,8 центнера с гектара, яровые — 19,7 тыс. тонн при урожайности 38 центнеров с гектара.

Также планируется нарастить производство картофеля до 557 тыс. тонн, овощей до 553 тыс. тонн, масличных культур до 100,3 тыс. тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Кашире планируется возвести комплекс по переработке масленичных культур.