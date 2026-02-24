В Рязанской области перераспределят бюджет в пользу социальных нужд

В Рязанской области готовят перераспределение бюджетных средств: губернатор Павел Малков анонсировал поправки в главный финансовый документ региона на ближайшие три года. Деньги решено направить на то, что действительно волнует людей, — от ремонта дворов до скорой помощи. Об этом сообщает издание 7info.

В основе корректировок — наказы самих жителей, которые озвучивались во время личных приемов и встреч. Например, на благоустройство Рязани выделят 100 млн рублей. Эти средства потратят на приведение в порядок придомовых территорий и установку новых детских площадок, чтобы город становился комфортнее для семей с детьми.

Куда более масштабная сумма — 344 млн рублей — уйдет в муниципалитеты на модернизацию коммунального хозяйства. Изношенные сети теплоснабжения и водопроводы давно просят обновления, и власти рассчитывают, что вложения повысят надежность систем и уменьшат число аварий в холода.

В Сараях наконец-то появится свой дом культуры: на завершение долгостроя заложили 114 млн рублей. Объект должен стать точкой притяжения для всего поселка, где сейчас не хватает современных общественных пространств. А в здравоохранении упор сделают на мобильность и оснащение: 82 млн пойдут на новые машины скорой и оборудование для больниц.

Параллельно власти обещают увеличить траты на льготные лекарства и социальные стройки. Теперь слово за депутатами областной думы: если они одобрят корректировки, ресурсы перераспределят в пользу самых острых проблем, которые годами копились в муниципалитетах и городской среде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на выплаты безработным для открытия собственного дела направят более 60 млн рублей.