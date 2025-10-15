В Рязанской области показатели профобучения сотрудников предприятий выросли в два раза

Рязанская область демонстрирует впечатляющие результаты в переподготовке специалистов, вдвое перевыполнив установленный федеральный показатель. Губернатор Павел Малков сообщил об этом на заседании регионального правительства, где обсуждалась реализация национального проекта «Кадры». Особое внимание уделяется работникам оборонно-промышленного комплекса и других стратегических предприятий. Об этом сообщает издание 7info.

Такой прорыв стал возможен благодаря активному использованию федеральной поддержки. Малков поручил профильным ведомствам усилить информационную работу, чтобы больше компаний узнало о доступных мерах финансирования. В текущем году на эти цели было направлено 13 млн рублей, что позволило охватить программой 25 организаций из перечня Минпромторга.

Уже 400 сотрудников успешно завершили обучение, а к концу года их число достигнет 570. Ключевым преимуществом программы является ее практическая ориентированность — переподготовка ведется по компетенциям, непосредственно востребованным на производстве. Это не только повышает квалификацию работников, но и открывает для них новые карьерные перспективы.

Итогом этой системной работы стало двукратное превышение плановых значений. Успешный опыт региона подтверждает эффективность национальных проектов как инструмента развития человеческого капитала, а власти намерены продолжить эту работу в следующем году.

Ранее сообщалось, что ветеранам СВО из Московской области рассказали, как принять участие в программе «Герои Подмосковья».