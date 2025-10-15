Ветеранам СВО из Московской области рассказали, как принять участие в программе «Герои Подмосковья»

Ветеранам специальной военной операции из Московской области рассказали, как принять участие в региональной программе «Герои Подмосковья». Ее цель — переподготовка и карьерный рост бойцов.

Проект является продолжением федеральной программы «Время героев», которой дали старт в прошлом году. В его рамках участники СВО могут пройти обучение и стать высококвалифицированными специалистами для работы в органах власти и в коммерческих организациях.

Стать участником проекта может участник СВО с высшим образованием и управленческим опытом. Он должен быть гражданином РФ. Нужно зайти на сайт проекта, где представлена анкета.

В 2025 году на программу поступило свыше 2,4 тыс. заявок со всей страны. В финал прошли 70 участников. Они пройдут образовательную программу, состоящую из четырех модулей. После этого лидеров ждут предложения об устройстве на работу или зачисление в кадровый резерв.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу с участниками этого проекта.