В Рязанской области собран первый в этом году урожай тюльпанов

В Рязанской области собрали первый урожай тюльпанов в текущем году. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Уточняется, что на одной из семейных ферм региона впервые начали выращивать тюльпаны, которые после сбора оптом продаются в цветочные магазины в одного из микрорайонов областного центра.

Отмечается, что здесь выращивается 25 сортов указанного вида цветов. Кроме того, на ферме уже десять лет выращивают малину, голубику и садовую землянику.

Ранее агроном Воробьев назвал рассаду, которую необходимо посеять уже в феврале.