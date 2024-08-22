В Рязанской области средний срок ипотечного кредита за год увеличился более чем вдвое

В Рязанской области средний срок ипотечного кредита за год увеличился более чем в два раза. Об этом сообщило 7info со ссылкой на пресс-службу областного отделения Центробанка РФ.

Уточняется, что в первом летнем месяце этого года жители региона оформляли ипотеку на 26 лет 11 месяцев. Средний размер кредита вырос с 3,3 до 3,5 млн рублей. Всего за первое полугодие в Рязанской области банки выдали для приобретения жилья около 20 млрд рублей.

Отмечается, что каждый второй жилищный кредит жители региона применяли для приобретения квартиры в новостройках, по сумме же доля на рынке первичного жилья превысила 2/3 от общего объема. Банки выдали за полугодие более 13 млрд рублей, что в полтора раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Добавляется, что также более 3,5 млрд рублей жители Рязанской области направили на покупку жилья на вторичном рынке. А в целом за год ипотечный кредитный портфель увеличился более чем на четверть.

Ранее аналитик Олег Репченко пояснил рекорд по ипотечным кредитам в Москве.