В Рязанской области зафиксирован высокий спрос на рабочие профессии

Рынок труда Рязанской области в октябре продемонстрировал устойчивый спрос на кадры, превысивший 13 тыс. вакансий. Этот показатель составил 6,3% общего числа предложений в ЦФО без учета столичного региона, что свидетельствует о стабильной экономической активности в регионе. Об этом сообщает издание 7info.

Структура спроса выявила явное доминирование рабочих профессий, на которые пришлось 17% всех вакансий. Значительный интерес работодатели также проявляли к специалистам в сфере продаж и клиентского обслуживания (13%), производства (11%) и строительства (10%). При этом соискатели активнее всего интересовались вакансиями в этих же отраслях, создав и обновив за месяц 67,5 тыс. резюме.

Финансовые предложения работодателей сформировали медианную зарплату на уровне 70 тыс. рублей, что на 1,2% выше сентябрьского показателя. Однако ожидания самих соискателей были скромнее — 60 тыс. рублей, что отражает определенный дисбаланс между предложением рынка и запросами потенциальных работников.

Таким образом, рязанский рынок труда сохраняет позитивную динамику, но демонстрирует традиционную для регионов структуру спроса с преобладанием рабочих специальностей и значительным разрывом между региональными и общеокружными зарплатными предложениями.

