Средняя зарплата дворников в России за год выросла почти на 40%

Доходы дворников в России увеличились почти на 40% за год и достигли 42,3 тысячи рублей. Об этом 12 ноября пишет «Газета.Ru», ссылаясь на данные рекрутингового портала hh.ru.

Так, с августа нынешнего года количество вакансий для дворников выросло на 32%, сообщили в пресс-службе сервиса. Причиной такого резкого увеличения назвали подготовку к предстоящему зимнему сезону.

Наибольший рост числа вакансий зафиксирован в Татарстане (74%), Челябинске (55%) и Санкт-Петербурге (35%). В Москве количество свободных рабочих мест увеличилось на 19%, что обусловлено стабильным сезонным наймом, поскольку столица постоянно нуждается в специалистах этой сферы.

Диапазон зарплат варьируется от минимальных 22,7 тысячи до максимальных 84,5 тысячи рублей. Стоит отметить, что нижняя граница зарплатных предложений также демонстрирует уверенный рост с началом осени.

Ранее в Общественной палате России предложили вернуть практику выплаты 13‑й зарплаты.