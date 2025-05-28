В Рязанской области завершается самая большая посевная кампания за последние 27 лет

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, весенняя посевная кампания в регионе движется к завершению. Об этом сообщает 7info.

Он уточнил, что в этом году засеяно свыше 1,1 млн гектаров, что является наибольшим показателем за последние почти 30 лет. При этом работы удалось завершить с опережением графика: в среднем на одну-две недели раньше обычного.

Отмечается, что на данный момент засеяно 96% площадей под яровые культуры, а также полностью закончен сев сахарной свеклы, масличного льна и прочих сельхозкультур.

Ранее сообщалось, что в 2025 году посевные работы в Подмосковье проведут на 542,3 тыс. га.