В «Росчайкофе» назвали сроки снижения баснословной стоимости кофе

За 2024 год стоимость двух ключевых сортов кофе — арабики и робусты — увеличилась на мировых биржах в среднем в 2,5 раза. На сегодняшний день цены продолжают находиться на экстремально высоких уровнях. По словам главы «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, уникальность ситуации в том, что оба сорта кофе впервые в истории достигли такой стоимости одновременно, что привело к значительному удорожанию готовой кофейной продукции по всему миру. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что причиной резкого роста стоимости стали изменения в спросе на кофе на мировом рынке. Так, в последние десятилетия в густонаселенных регионах Юго-Восточной Азии наблюдался бурный экономический рост, что изменило отношение к кофе и увеличило его потребление. Мировое производство кофе не успевает удовлетворять такой выросший спрос.

По мнению эксперта, прогнозировать дальнейшее поведение ценовой политики кофе сложно. Так, в силу значительного роста стоимости в минувшем году кофе стал дорогим, и в ряде государств люди стали отказываться от него. Это поспособствовало небольшому удешевлению на биржах, хотя они все еще остаются высокими. В случае если указанный тренд закрепится, к осени можно ожидать более адекватных цен на сырье, что может удешевить кофе у производителей и в магазинах.

Ранее была названа причина роста стоимости кофе.