В «Росчайкофе» опровергли слухи о значительном подорожании кофе

Стоимость кофе в нашей стране может вырасти на четверть из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии и Вьетнаме, приведших к резкому спаду урожайности как арабики, так и робусты, а также ослабление рубля усиливает давление на стоимость кофе в стране. По словам главы ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, кофе пока еще не превратится в недоступную роскошь. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что одновременно высокая стоимость обоих сорта кофе — арабику и робусту — наблюдаются впервые в истории, что говорит о беспрецедентности ситуации. Кроме того, сложности добавляет и структура рынка.

По мнению эксперта, удорожание кофе затронет весь рынок, однако скорость и масштабы станут различаться в зависимости от сегмента.

Он отметил, что, несмотря на то что подорожание кофе неизбежно, не стоит воспринимать это как катастрофу. Тем не менее текущий период будет серьезным испытанием для всей цепочки — от фермеров до потребителей. При этом кофе останется в списке доступных удовольствий, хотя за каждую чашку, вероятно, придется платить чуть больше.

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