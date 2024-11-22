Эндокринолог Павлова перечислила полезные свойства кофе

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, пить кофе с молоком или без – каждый решает самостоятельно, исходя из вкусовых предпочтений, в этом отношении главным является не злоупотреблять напитком. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что рекомендованной суточной нормой является не более двух чашек кофе в день независимо от наличия молока в нем. К тому же при употреблении кофе с молоком он становится более калорийным. хоть с молоком, хоть без него. Если пить напиток с большим количество молока, тогда мы получаем больше калорий, так как молоко калорийное.

По мнению медика, в умеренном объеме кофе приносит только пользу, так как в нем много различных микроэлементов. Так, наибольшей пользой является то, что это своего рода эмоциональный и тонизирующий компонент. В целом кофе благоприятно воздействует и на сердечно-сосудистую систему, и на интеллектуальную составляющую.

Она добавила, что также нельзя исключать и вред кофе. Так, избыток кофе может привести к избыточной тонизации сосудов и риску развития, в том числе, гипертонической болезни. Кроме того, кофе вызывает привыкание.

Ранее сообщалось, что растворимый кофе провоцирует ускоренное старение.