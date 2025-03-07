В Роскачестве заявили о трансформации сферы ритейла

По словам замглавы Роскачества Юлии Михалевой, сфера ритейла, как и любая иная отрасль экономики, активно адаптируется к технологическим изменениям и цифровым новшествам. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что указанные перемены касаются как крупных федеральных сетей, так и небольших региональных магазинов. Одним из главных направлений развития стало внедрение технологий, обеспечивающих контроль за сроками хранения продуктов. Применение температурных датчиков и интеллектуальных информационных систем помогает бизнесу следить за состоянием продукции, обеспечивать соблюдение температурного режима и минимизировать риски потери качества товаров.

По мнению эксперта, в последние годы увеличился спрос на готовую еду, так как люди предпочитают экономить время на приготовлении пищи, что привело к динамичному развитию рынка, а одновременно и к росту связанных с ним проблем.

Она пояснила, что лучшее положение на рынке занимают предприятия и торговые сети, строго соблюдающие стандарты пищевой безопасности, в частности систему HACCP. Именно они обеспечивают самые надежные условия хранения и реализации готовой продукции.

Ранее сообщалось, что братья Задорины решили продать сеть «Ароматный мир».