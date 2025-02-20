В России хотят усилить госрегулирование на социально значимые товары

В России хотят усилить госрегулирование розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

В частности, авторы идеи предлагают ввести понятие «ценовой коридор», сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект будет внесен в четверг, 20 февраля, на рассмотрение Госдумы.

Цель реализации инициативы — совершенствование механизма государственного регулирования розничных цен на социально значимые продукты питания, перечень которых был утвержден постановлением правительства РФ от 15 июля 2010 года.

«Ценовые коридоры» позволят определять минимальные и максимальные пределы розничных цен на такие товары, что позволит сдерживать ценовые колебания.

Устанавливать предельно допустимые розничные цены на социально значимые товары на срок не более 90 календарных дней будет правительство РФ.

Ранее в ЦБ объяснили необходимость сохранения высокой ставки.