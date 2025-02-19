В ЦБ объяснили необходимость сохранения высокой ставки

Для возвращения инфляции к цели нужно, чтобы был более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем планировалось. Об этом Центральный банк сообщил в комментарии «Динамика потребительских цен. Документ опубликован на официальном сайте регулятора.

В нем говорится, что в стране по-прежнему наблюдается рост потребительских цен, однако в январе он замедлился.

Также отмечается, что устойчивое инфляционное давление «остается высоким». В ЦБ это объясняют тем, что спрос продолжает опережать возможность наращивания выпуска товаров и услуг.

Замедлить инфляцию, считают в ЦБ, поможет жесткая денежно-кредитная политика. Ожидается, что целевые показатели будут достигнуты к 2026 году.

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