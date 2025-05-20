В России из сладких напитков начали убирать сахар

В связи с дополнительным увеличением акцизной ставки на сладкие газированные напитки с 7 до 10 руб. за литр с 1 января, производители активно пересматривают рецептуры своей продукции, снижая содержание сахара. Как стало известно «Известиям», ряд популярных брендов уже внесли изменения: «Очаковский» уменьшил калорийность с 35 до 20 ккал на 100 мл, «Добрый» — с 32 до 19, Cool Cola — с 45 до 20, а «Черноголовка» — до 20 ккал в своих лимонадах.

Представители отрасли подтверждают факт адаптации производственных технологий, объясняя это также растущей популярностью здорового образа жизни среди потребителей. В то же время диетологи призывают к умеренному потреблению напитков с подсластителями.

Алла Андреева, генеральный директор «Союзнапитков», подтвердила «Известиям», что за последние годы в рецептурах безалкогольных напитков произошли определенные изменения.

Она отметила, что введение акциза оказало влияние на индустрию, но компании стремятся поддерживать спрос, сдерживая рост цен. По ее словам, еще до введения акциза производители, учитывая тренд на ЗОЖ, начали предлагать новые продукты с пониженной калорийностью или без сахара.

Напомним, акциз на сладкие напитки был введен 1 июля 2023 года и составлял 7 руб. за литр. Он распространяется на напитки с сахаром, сиропом или медом, если содержание углеводов превышает 5 г на 100 мл (при содержании этилового спирта не более 1,2%).

По мнению Минфина, увеличение акциза необходимо для сокращения потребления сахара населением. С 1 января 2025 года ставка акциза увеличилась до 10 руб. за литр.

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