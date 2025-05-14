Россиян предупредили о скрытых угрозах на банках с газировкой

Преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала RT, в чем опасность грязных алюминиевых банок с напитками.

Алюминиевые банки с напитками, которые кажутся абсолютно безопасными, могут стать источником серьезных заболеваний. Золотарева предупреждает: поверхность банок собирает опасные бактерии во время транспортировки и хранения, включая кишечную палочку, сальмонеллу и стафилококк.

По словам специалиста, бактерии образуют устойчивые биопленки, а самые опасные зоны — ободок и клапан — напрямую контактируют со ртом. Это может привести как к расстройству желудка, кишечника, а также к серьезным инфекциям вроде лептоспироза.

Золотарева рекомендует тщательно мыть банку с мылом, особенно верхнюю часть, или использовать трубочку.

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