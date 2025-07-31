В России могут интегрировать ветеранов спецоперации в бизнес

В России запускается масштабная программа по вовлечению участников специальной военной операции в предпринимательскую деятельность. Как рассказала в эфире радио Sputnik Эльвира Глухова, руководитель ГК «Кредитор» и член рабочей группы Минэкономразвития России, для ветеранов создается комплексная система поддержки, включающая финансовые льготы, образовательные программы и наставничество.

Инициатива развивается по трем направлениям: взаимодействие с властями для выработки методических рекомендаций, привлечение крупного бизнеса к созданию готовых решений и непосредственная помощь ветеранам в трудоустройстве и открытии собственного дела. Особый акцент делается на сохранении «боевого братства» – теперь уже в сфере предпринимательства, где взаимопомощь и обмен опытом становятся ключевыми факторами успеха.

Участники СВО уже сегодня могут воспользоваться льготными кредитами, субсидиями и грантами. Крупные банки разрабатывают специальные продукты для сопровождения их бизнеса. Однако главная ценность программы – не только материальная поддержка, но и создание сообщества, где бывшие военные смогут реализовать себя в новой роли.

Эта инициатива может стать мощным импульсом для развития малого и среднего бизнеса в регионах. Ветераны СВО, доказавшие свои лидерские качества в сложных условиях, теперь получают шанс применить эти навыки в мирной жизни. Успех программы будет зависеть от слаженной работы государства, бизнеса и самих участников, готовых к новым вызовам.

Ранее сообщалось, что шатурский ветеран СВО завоевал бронзу на «Кубке мужества».