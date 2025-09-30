В России могут ограничить число банковских карт на человека

В России может быть введено ограничение на количество банковских карт, которые может оформить один гражданин. С соответствующей инициативой выступил депутат Государственной Думы Константин Бахарев, предложив установить лимит в двадцать карт на человека, включая не более пяти карт в одном банке. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, эта мера направлена на борьбу с финансовыми преступлениями, в частности с деятельностью так называемых «дропперов». В настоящее время злоумышленники легально оформляют сотни карт в разных банках, используя их для вывода похищенных средств. При этом в стране насчитывается около 400 кредитных организаций, имеющих лицензию на выпуск карт.

Парламентарий пояснил, что статистические данные Центробанка подтверждают обоснованность предлагаемых ограничений. По данным регулятора, средний россиянин старше 14 лет использует всего четыре банковские карты, что свидетельствует об отсутствии практической необходимости в большем количестве платежных инструментов для законопослушных граждан.

Параллельно он анонсировал разработку двух дополнительных законопроектов, ужесточающих ответственность за финансовые нарушения. Речь идет о повышении наказания для банковских сотрудников, участвующих в мошеннических схемах, и увеличении штрафных санкций для кредитных организаций за обман клиентов. Комплекс этих мер призван создать эффективный барьер против незаконных операций в банковской сфере.

Ранее в Госдуме подсказали, как не попасть под уголовку за передачу банковских карт.