В России могут повысить размер выплаты на ипотеку для многодетных семей

Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России могут поднять с 450 тысяч рублей до 900 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Если данная мера будет принята, то это станет хорошей поддержкой для многодетных россиян, отметил он.

Аксаков также добавил, что он не является сторонником расширения льготных ипотечных программ, так как уменьшение процентов для одной категории граждан означает их увеличение для других категорий. Вот почему не нужно создавать большое количество льготных ипотечных программ, пояснил он.

Напомним, право на получение выплаты на погашение ипотеки имеют семьи, в которых третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят ввести семейную ипотеку для многодетных под 0% годовых.