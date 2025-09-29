В России могут создать альтернативу льготной ипотеке

В России может появиться альтернатива льготной ипотеке для семей с детьми. Как сообщил в эфире радио Sputnik почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев, существующие программы остаются недоступными для 70% семей из-за недостаточного уровня доходов, даже при ставке 6% годовых.

Эксперт предложил принципиально новый подход — внедрение системы субсидирования арендной платы. Согласно его инициативе, при рождении первого ребенка государство могло бы компенсировать 30% стоимости найма жилья, второго — 50%, а для многодетных семей с тремя детьми — до 80%. Ключевым преимуществом такой модели является ее бюджетная эффективность: годовая аренда составляет лишь 3-4% от стоимости объекта, тогда как субсидирование ипотечной ставки обходится казне минимум в 15%.

Параллельно в Государственной думе РФ обсуждается совершенствование действующих ипотечных программ. Один из рассматриваемых вариантов предполагает установление дифференцированной ставки: 12% за первенца с последующим снижением при рождении каждого следующего ребенка. Как пояснил председатель профильного комитета Анатолий Аксаков, такие меры направлены не только на финансовую поддержку, но и на стимулирование рождаемости.

Таким образом, в то время как парламентарии работают над модификацией кредитных инструментов, экспертный подход предлагает переориентировать поддержку на арендный сектор, что может стать более адресным и экономически эффективным решением для миллионов российских семей.

