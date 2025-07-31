Омбудсмен Подмосковья разъяснила порядок начисления пени по кредитам умерших наследодателей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила, должны ли наследники платить пени по кредитам умерших наследодателей. С соответствующим вопросом к омбудсмену региона обратился житель Сергиева Посада.

Фаевская напомнила, что наследники, которые приняли наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно — каждый пропорционально своей доле в наследстве.

На принятие наследства дается полгода со дня его открытия. Нередко вплоть до вступления в наследство наследники ничего не знают об имевшихся у наследодателя долгах. Однако от них требуют оплатить не только задолженность, но и все неустойки. В законодательстве не было запрета на подобные начисления.

Чтобы устранить пробел, в закон «О потребительском кредите (займе)» внесли изменения. Согласно им, в случае смерти заемщика кредитор не имеет права начислять неустойки до момента вступления в наследство. Запрет будет действовать максимум полгода со дня открытия наследства.

Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года. К правоотношениям, возникшим из договоров потребительского кредита, которые были заключены до этой даты, положения закона будут применяться только в части прав и обязанностей, которые возникнут после 1 сентября.

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