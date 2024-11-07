В России могут запретить тратить более 1 млн рублей из бюджета на концерты
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В России могут ограничить расходы на проведение концертов артистов. Так, на них будет запрещено тратить более 1 млн рублей из бюджета.
С данным предложением выступил вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.
По мнению автора инициативы, это позволит сэкономить существенную сумму денег. Сэкономленные средства будут направлены на развитие системы здравоохранения и образования.
В пояснительной записке также приводится пример, что власти одного из субъектов РФ заключили контракт на сумму 16 млн рублей для проведения концерта ко дню города с участием певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдоним SHAMAN.
Ранее была раскрыта стоимость выступления российских звезд на Новый год.