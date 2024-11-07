В России могут запретить тратить более 1 млн рублей из бюджета на концерты

В России могут ограничить расходы на проведение концертов артистов. Так, на них будет запрещено тратить более 1 млн рублей из бюджета.

По мнению автора инициативы, это позволит сэкономить существенную сумму денег. Сэкономленные средства будут направлены на развитие системы здравоохранения и образования.

В пояснительной записке также приводится пример, что власти одного из субъектов РФ заключили контракт на сумму 16 млн рублей для проведения концерта ко дню города с участием певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдоним SHAMAN.

Ранее была раскрыта стоимость выступления российских звезд на Новый год.