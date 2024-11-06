Раскрыта стоимость выступления российских звезд на Новый год

У знаменитостей скоро стартует самый прибыльный месяц в году. Дополнительные заказы, корпоративы, новогодние шоу и другие проекты позволяют зарабатывать баснословные суммы. KP.RU выяснил, какие звезды получат больше всего гонорара за выступления перед Новым годом и непосредственно на праздник.

Как отмечают обозреватели, дороже всего будет провести новогоднюю ночь с Филиппом Киркоровым и Анной Асти. Звезды соберутся в концертном зале «Барвиха Luxure Village». Билеты стоят приличных денег: от 220 000 до 295 000 рублей. В эту стоимость включен концерт и шоу-программа, но еду посетители будут заказывать отдельно.

В отдельных ресторанах, отелях и кафе шоу-программы дешевле. Например, в одной из московских точек выступят Полина Гагарина и группа «Uma2rman». Стоимость билетом стартует с 89000 до 230000 рублей.

В одном из отелей и вовсе развернут масштабную программу. В планах катание на коньках, ярмарки, балет. При этом все в сопровождении оркестра. Уже после курантов гостей порадуют Леонид Овруцкий и группа «Кватро». На такой праздник жизни можно попасть за сумму от 110000 до 130000 рублей.

В другом ресторане с включенным ужином гостей развлечет Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс». Также выйдут на сцену джазовые исполнители. Цена билетов: от 57000 до 75000 рублей.

Группа «Комбинация» и Татьяна Иванова выступят в подмосковном загородном отеле. Проживание, питание, концерт и все остальное стартует от 152000 рублей за одного.

Некоторые звезды устремились за бугор. Известно, что Валерия Леонтьева, Владимира Кузьмина, Люсю Чеботину и Дитера Болена можно поймать на новогодние в ОАЭ. В переводе на рубли за билет придется отдать от 187000 рублей до 326000 рублей. В это включен ужин, шоу и концерт.

Как заключает Комсомолка, самые известные звезды могут получить за выступления на новогодние праздники от восьми до 10 млн рублей. Более приземленные артисты получат около пяти миллионов за вечер.

Ранее сообщалось, что адвокат Александр Добровинский высказался о проверке Филиппа Киркорова на пропаганду нетрадиционных ценностей.