В России могут запретить выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Центробанк РФ выступил с предложением ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок более 30 лет. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале регулятора.

Изначально банки увеличили срок ипотечных кредитов, чтобы снизить размер среднемесячного платежа.

Но заемщики, взявшие ипотеку на срок более 30 лет, могут столкнуться с трудностями в обслуживании кредита, которые невозможно оценить в момент выдачи ипотеки.

При этом доля таких кредитов за год выросла до 20%.

Ранее сообщалось о том, что ставки по ипотеке могут вырасти до 25-26%.