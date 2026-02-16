В России наблюдается переизбыток юристов и экономистов

Высшее образование в России перестало быть гарантией хорошей работы. К такому выводу подталкивают данные свежего исследования НИУ ВШЭ, основанного на «Мониторинге трудоустройства выпускников». Ими поделились «Ведомости».

Выяснилось, что более трети молодых специалистов (35%), имеют диплом, который им попросту не нужен для выполнения своих обязанностей. Получается, что они избыточно образованы для своих должностей.

Ученые использовали два подхода к оценке. Экспертный метод сравнивал уровень должности по Общероссийскому классификатору занятий с наличием высшего образования. Статистический метод сопоставлял средний уровень образования работников с тем, что реально требуется в профессии. В зависимости от года выпуска и способа подсчета доля «переученных» составила от 34,4% до 40,1%.

Где же работают эти люди с «лишними» знаниями? Картина получилась неоднородная. Меньше всего избыточно образованных там, где диплом действительно нужен: в образовании, здравоохранении, сфере информации и связи, а также в науке. Там все закономерно.

А вот в гостиничном бизнесе, общепите, торговле, на транспорте и складах, а также в финансах и страховании ситуация обратная. Там полно дипломированных специалистов, занятых делом, которое не требует высокой квалификации.

Власти уже заметили перекос: в 2025 году начался пересмотр всей системы подготовки кадров. Самый заметный шаг — сокращение числа платных мест в вузах на 13% на 2026-2027 учебный год. Удар пришелся по негосударственным университетам и направлениям, которые штамповали специалистов годами.

В списке на урезание оказались экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Именно эти факультеты чаще всего выпускают людей, которым потом некуда применить свои знания.

Эксперты ВШЭ объясняют, что проблема возникла не на пустом месте: технологии меняются быстро, а система образования инерционна. Возникает дисбаланс: одних специалистов куют в избытке, других не хватает.

