В России начался кризис перепроизводства яиц

Цены на куриные яйца в России снизились более чем на 25% за год из-за кризиса перепроизводства, пишет «Коммерсантъ». Производство яиц превышает спрос на 20%, из-за рентабельности птицефабрик упала в пять раз.

По информации издания, за январь — июль 2025 года производство яиц выросло на 6,3%, а поголовье птицы увеличилось на 0,9%, однако спрос не успевает за предложением.

Сезонный фактор усугубляет ситуацию — с мая по октябрь спрос традиционно снижается из-за увеличения предложения яиц из личных подсобных хозяйств. Производители надеются на оживление рынка осенью, но уже сейчас небольшие хозяйства начинают сокращать поголовье из-за низких цен.

Ключевым решением проблемы мог бы стать экспорт, отмечают эксперты. Основные покупатели российских яиц — Казахстан, Монголия и ОАЭ. Несмотря на это, продажи другим странам составляют всего 1% от общего производства. Перспективным направлением считается Ближний Восток, хотя спорным вопросом из-за характера товара является логистика.

По информации «Ъ», в условиях кризиса производители оптимизируют расходы за счет кормов, энергосбережения и автоматизации. Крупные компании заключают долгосрочные контракты с ретейлом, в то время как мелкие находятся на грани банкротства.

Эксперты ожидают консолидацию рынка — крупные игроки могут использовать период низких цен для поглощений, особенно если ЦБ снизит ключевую ставку.

Ранее депутат Государственной думы РФ Юлия Оглоблина объяснила, как экспорт яиц может повлиять на цены.