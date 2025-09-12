В России начался кризис перепроизводства яиц

«Ъ»: российские птицефабрики оказались в ловушке избыточного предложения

Экономика
Фото: [Сгенерировано нейросетью]

Цены на куриные яйца в России снизились более чем на 25% за год из-за кризиса перепроизводства, пишет «Коммерсантъ». Производство яиц превышает спрос на 20%, из-за рентабельности птицефабрик упала в пять раз.

По информации издания, за январь — июль 2025 года производство яиц выросло на 6,3%, а поголовье птицы увеличилось на 0,9%, однако спрос не успевает за предложением.

Сезонный фактор усугубляет ситуацию — с мая по октябрь спрос традиционно снижается из-за увеличения предложения яиц из личных подсобных хозяйств. Производители надеются на оживление рынка осенью, но уже сейчас небольшие хозяйства начинают сокращать поголовье из-за низких цен.

Ключевым решением проблемы мог бы стать экспорт, отмечают эксперты. Основные покупатели российских яиц — Казахстан, Монголия и ОАЭ. Несмотря на это, продажи другим странам составляют всего 1% от общего производства. Перспективным направлением считается Ближний Восток, хотя спорным вопросом из-за характера товара является логистика.

По информации «Ъ», в условиях кризиса производители оптимизируют расходы за счет кормов, энергосбережения и автоматизации. Крупные компании заключают долгосрочные контракты с ретейлом, в то время как мелкие находятся на грани банкротства.

Эксперты ожидают консолидацию рынка — крупные игроки могут использовать период низких цен для поглощений, особенно если ЦБ снизит ключевую ставку.

Ранее депутат Государственной думы РФ Юлия Оглоблина объяснила, как экспорт яиц может повлиять на цены.

Актуально